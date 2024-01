Borghetto può partire. Ecco tutte le mosse

Da ieri 2 gennaio è ufficialmente iniziata la sessione di calciomercato invernale. In Italia si chiuderà poi l’1 febbraio e si potranno depositare contratti fino alle ore 20 di quel giorno. In casa Fermana, per forza di cose, ci si aspetta un mercato scoppiettante dopo una prima parte di campionato deludente. Scoppiettante ma senza voli pindarici: la disponibilità economica rimane la stessa limitata di questa estate, se non ancora più restrittiva. Proprio sotto questo punto di vista si può vedere il lato positivo sull’addio di Andrea Gasbarro. Brutta notizia per il campo, preannunciata negli scorsi giorni, ma almeno la Fermana si libera di un ingaggi sostanzioso. Nel pomeriggio di ieri il club ha pubblicato il comunicato che annuncia la fine del rapporto sportivo con il difensore livornese. Il calciatore ha preferito non continuare in gialloblù per andare a trovare una situazione professionalmente migliore e maggiormente in linea con i suoi obiettivi personali: così è stato scritto sul sito ufficiale del club. E certamente non sarà l’unica uscita. In primis sulla porta ci sono i soliti Calderoni, Laverone e Padella. Su di loro resta solo da capire se aspettano qualche offerta concreta alla Fermana o se vogliono andarsene il prima possibile e procedere con la risoluzione consensuale del contratto.

Tra le situazioni ambigue, ne emerge una nel reparto portieri e riguarda Nicola Borghetto. L’ex Hellas Verona in estate era tornato a titolo definitivo per fare il titolare dopo il prestito della stagione precedente, dove aveva rubato il posto al veterano Nardi. Inizia la stagione sempre dal primo minuto, fino alla partita contro la Virtus Entella, quando Protti lo toglie dal campo al 56esimo per un errore che era costato il raddoppio dei liguri. L’allenatore parla di cambio dettato solo dalla voglia di provare Alessio Furlanetto. Ma poi, da lì in poi, il titolare è lui e da quella partita non esce più. Il portiere, in prestito dalla Lazio, ha convinto pienamente parando due rigori e salvando la Fermana in diverse partite. Borghetto guarda dalla panchina e per forza di cose non è del tutto contento. Al momento rimane in gialloblù sostanzialmente solo perché non ha alternative, ma se a Viale Trento dovesse bussare qualcuno per lui, farebbe più di qualche pensiero sul lasciare la Fermana. Quindi Borghetto potrebbe andarsene, ma al momento il direttore sportivo Andreatini comprensibilmente sta cercando un difensore centrale e un attaccante esterno. Quasi impossibile che arrivino prima del 6 gennaio, giorno della partita contro la Carrarese, ma la settimana successiva all’inizio del girone di ritorno potrà essere deci siva per il mercato in entrata.

Filippo Rocchi