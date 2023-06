Borgo antico e via Gentili Installazione delle luci artistiche

Sono partiti proprio in questi giorni i lavori per l’istallazione delle luci artistiche del bando regionale ’Light Design’ lungo Corso Castel San Giorgio nel borgo antico e in via Gentili e si concluderanno entro il mese di giugno. L’accento è stato posto ovviamente sul tema principale quello della città "il Mare e la tradizione Marinara". "Siamo arrivati tra i primi Comuni ad essere riusciti ad ottenerlo su moltissimi partecipanti, questo finanziamento perché alla Regione Marche è piaciuta la nostra progettualità ma soprattutto la nostra visione", dice il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Maccarrone che ha intercettato il bando e seguito l’iter di presentazione: "Un percorso esperienziale per cittadini e visitatori ma soprattutto puntiamo sulla premialità verso i locali e le attività che hanno investito in maniera naturale in questi borghi e incentivare nuove aperture e investimenti".