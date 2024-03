Borri: la natura per il territorio

"Con ‘Valdaso green community’ – commenta la presidente del Gal Fermano Michela Borri – siamo consapevoli di aver messo in campo un progetto ambizioso ed importante per continuare a sostenere lo sviluppo della Valdaso come già fatto nella precedente programmazione. L’incontro alla sede della Cantina sociale – prosegue – rappresenta un primo passo di carattere conoscitivo del progetto. Seguiranno fasi successive di approfondimento e coinvolgimento di attori locali rappresentati da amministrazioni pubbliche, associazioni della Valdaso e imprese (siano esse turistico ricettive che agricole) invitati a manifestare il proprio interesse. Da qui, saranno programmati tavoli di lavoro e operativi mirati a realizzare attività condivise e concrete che si concluderanno con due azioni pilota. Una legata al tema dei servizi ecosistemici (prevalentemente collegato all’acqua) e l’altra legata alla cultura della mobilità outdoor". L’attività consolidata nel tempo attraverso il raggiungimento di traguardi concreti del Gal Fermano a vantaggio dello sviluppo del territorio, rende la dichiarazione della presidente Borri, una garanzia di impegno nella conclusione positiva del progetto. "Dopo questa fase di avvio – conclude Borri – auspichiamo fin da subito un’ampia partecipazione da parte di enti, aziende ed associazioni di categoria, perché soltanto insieme possiamo dare seguito ad uno sviluppo concreto di questo territorio a beneficio della comunità di oggi e di domani". L’andamento del progetto ed i prossimi incontri in programma, potranno essere monitorati sul sito www.galfermano.it o seguendo i social del Gal Fermano.

p. p.