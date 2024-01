Borsa Internazionale del Turismo. Marcattili: "Saremo presenti"

"Il Comune sarà promosso alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà all’Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio". Lo comunica l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili. Si tratta della manifestazione più importante d’Italia per il settore (tra le maggiori d’Europa) che permetterà a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità. Tra le idee di viaggio in mostra è centrale l’attenzione alla sostenibilità per esperienze autentiche a contatto con il territorio, attraverso ciclovie panoramiche, cammini suggestivi, percorsi enogastronomici ed esperienze "di prossimità"; i riflettori si accendono anche sui viaggi-benessere, sul bleisure e le alternative più avventurose per i "nomadi digitali". Arricchirà l’offerta un denso programma di selezione e reclutamento di buyer altamente profilati (nazionali e internazionali) per confermare Bit Milano quale piazza di business, pensata per garantire agli espositori l’attivazione di relazioni commerciali e potenziare le opportunità di contatto ed export con paesi in target, di cui 44% dall’Europa, 14% dal Nord America, 14% dall’Asia, 11% dal Centro e Sud America, 8% dal Medio Oriente: "Porto San Giorgio sarà promossa all’interno degli spazi espositivi della Regione Marche – spiega Marcattili - . E’ prevista anche la presenza del sindaco Valerio Vesprini, il quale avrà modo di intervenire durante una ‘finestra’ divulgativa aperta agli operatori ed al pubblico nella giornata di domenica".