Borse di studio per la scuole superiori

Sostenere le famiglie nel finanziamento dell’istruzione dei propri figli. Con questo scopo il Comune di Altidona promuove borse di studio riservate agli studenti delle scuole superiori. Il concorso pubblico è stato indetto con scadenza fissata al primo giugno 2024 avente per scopo quello di redigere gli elenchi dei potenziali beneficiari del sostegno che viene erogato attraverso il ‘Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio’. "L’iniziativa – dicono dal Comune – mira a sostenere le famiglie di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) sia statali che paritarie, residenti nel territorio di Altidona". Le borse di studio saranno assegnate alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico con una certificazione Isee 2024 non superiore alla soglia di 10.634,94 euro. Per info e dettagli consultare il sito ufficiale del Comune di Altidona.