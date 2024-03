Borse di studio, via alle domande

L’ufficio scuola del Comune di Porto Sant’Elpidio ha attivato la procedura per la raccolta delle domande di ammissione alla graduatoria degli aventi diritto alle Borse di Studio istituite per le spese scolastiche degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie nell’anno scolastico in corso. I richiedenti devono risiedere a Porto Sant’Elpidio, appartenere a nucleo famigliare con Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro e non devono aver presentato domanda per benefici analoghi in altro Comune o Regione. La domanda va presentata online, compilando l’apposito modulo presente su https://moduli.elpinet.it alla voce Servizi Scolastici. Il termine per inoltrare la richiesta è il 20 maggio 2024. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio scuola del Comune (borsedistudio@elpinet.it) o telefonare allo 0734/908313 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13)