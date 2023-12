Botte al padre, coltellata alla madre. Notte di follia per un 40enne

Prima ha colpito il padre con schiaffi e pugni, quindi è toccato alla madre che è stata raggiunta da una coltellata. Notte di follia a Sant’Elpidio a Mare dove un 40enne del posto ha aggredito i genitori che vivono con lui facendoli finire in ospedale. Tutto è iniziato nella tarda serata quando i tre hanno iniziato a discutere animatamente a cause di insistenti richieste di denaro da parte del figlio per l’acquisto di qualche dose droga. Una discussione che è degenerata a tal punto da finire nel sangue. Per questo motivo, i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, impegnati nella costante opera di tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, hanno avviato un’attività investigativa lampo che ha portato alla denuncia alla competente autorità giudiziaria dell’uomo del posto. Il 40enne dovrà ora rispondere de i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dall’uso di armi. Come detto, l’uomo, la scorsa sera, si è lasciato andare a ripetute aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei suoi genitori conviventi, colpendo il padre 65enne con pugni e schiaffi, mentre la madre 60enne è stata ferita con un coltello da cucina alla coscia sinistra. Entrambi i genitori sono riusciti a recarsi autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale "Murri" di Fermo, dopo aver segnalato la brutale aggressione al numero di emergenza 112. Nel corso dell’intervento, effettuato tempestivamente dai militari dell’Arma, non è però stato possibile recuperare il coltello o altri oggetti utilizzati per l’aggressione, oggetti dei quali forse il sospettato si era già disfatto. I coniugi, dimessi dall’ospedale con prognosi di 10 e 15 giorni per ferite da taglio, non hanno voluto presentare querela. Attivato comunaue il codice rosso.

