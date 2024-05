Breuning lascia Grottazzolina: va in Grecia

Una notizia che era ormai nota nell’ambiente ma che ha assunto i crismi dell’ufficialità solo ieri pomeriggio con l’annuncio ufficiale da parte della Yuasa Baqttery: Rasmus Bruening Nielsen il prossimo anno non vestirà la maglia di Grottazzolina. Un arrivederci (forse chissà, non proprio un addio) che porta l’oppostone danese a giocarsi un’esperienza ai massimi livelli internazionali. Radio mercato lo da ormai come prossimo giocatore del Panathinaikhos di Atene con la possibilità di giocare anche in Champions League. Una scelta assolutamente comprensibile per il gigante danese che in questi tre anni ha accompagnato la scalata di Grottazzolina dalla A3 fino alla Superlega, diventando idolo assoluto di un intero paese. Arrivato in Italia nel 2016-2017, per tre stagioni ha respirato il profumo di Superlega da schiacciatore a Milano e Sora. Poi il passaggio in posto 2 e con esso il trasferimento in Belgio al Maaseik. Il ritorno in Italia per giocare con Brugherio e il 25 aprile 2021 quando arriva il primo contatto con l’allora Videx Grottazzolina: nei quarti di finale playoff di A3 si abbatte su Grottazzolina e la elimina con 41 punti all’attivo. Grotta stordita che fiuta l’affare e investe su di lui, conquistando un trienni di successo con la scalata in Superlega. Nel mezzo ben 1500 punti messi a segno, due promozioni, una Supercoppa A3, una medaglia d’argento in Supercoppa A2, una medaglia d’argento in Coppa Italia A3 ed una marea di riconoscimenti individuali; soprattutto due premi Kouznetsov come miglior realizzatore di Serie A2 delle ultime due stagioni. L’affetto e l’amore di Grotta non scemerà mai ma il mondo del volley e la storia del volley mercato è questa. La società ha anche provato a trattenerlo, ma il mercato del volley corre più veloce e, quando mesi fa è arrivata l’offerta irrinunciabile, per il forte campione danese è stato impossibile rifiutare e per la Yuasa Battery impossibile controbattere, tra l’altro senza ancora la certezza di un posto nella prima categoria nazionale. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio nel giorno del suo 30esimo compleanno, una scelta voluta dalla Yuasa che ha voluto augurare "i migliori auspici al campione danese, perché Grottazzolina non dimenticherà mai chi l’ha portata nell’Olimpo, ma siamo certi che anche per Rasmus sarà impossibile dimenticare la meravigliosa famiglia M&G". Un saluto intenso con uno sguardo alle prossime settimane che dovranno essere giocoforza ricche ed intense di annunci.

Roberto Cruciani