Bros Manifatture, i gioielli alla conquista della fiera di Monaco

Grande soddisfazione per Bros Manifatture, aziende leader nel settore della gioielleria con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, che continua la sua ascesa internazionale attraverso la partecipazione a fiere di settore. Fra queste quella appena conclusa di Inhorgenta Munich, una delle più grandi al mondo per il settore della gioielleria. Quest’anno, Bros Manifatture, ha partecipato con i brand Rosato, Brosway, S’Agapò, Bros cinturini e Dhiva portando in scena l’innovazione e la diversificazione dei suoi marchi e ricevendo un riscontro positivo da parte dei numerosi visitatori che hanno apprezzato le nuove collezioni. L’obiettivo principale del gruppo è l’espansione all’estero. I grandi investimenti in termini di marketing, comunicazione e l’adesione a fiere autorevoli di settore si inseriscono nella strategia di internazionalizzazione mirata ad aumentare la presenza nel mercato globale. Dopo i successi ottenuti a VicenzaOro e Atlanta Market, l’attenzione verso il prossimo evento: Las Vegas, dal 31 maggio al 3 giugno.