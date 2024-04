Buona la prima, pienone alla fiera di San Giorgio

Grande la soddisfazione dell’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, per il successo registrato dalla fiera di San Giorgio per una valutazione propria confortata da dati obiettivi e dalle opportune considerazioni degli stessi operatori commerciali, Dunque successo della fiera in primo luogo da un punto di vista della partecipazione: numerosissima la gente proveniente dal comprensorio fermano, da tutta la regione Marche e d altre regioni, quali Umbria ed Abruzzo. Successo registrato anche per la consistenza e il numero degli affari eseguiti, Fiera comunque pari ad una gran bella festa in cui le persone si divertivano a passeggiare in tranquillità e sicurezza nella zona della fiera completamente pedonalizzata, passavano in rassegna le circa 240 bancarelle di ambulanti che esponevano le più svariate mercanzie rd eventualmente fare degli acquisti, A supporto della festa alcuni artisti di strada giravano per le strade del mercato distribuendo brochure contentil il programma delle iniziatiive che il Comune ha predisposto per questa primavera. Non poche le persone notate in giro a Porto San Giorgio portando un sacchetto quasi sicuramente contenente qualche acquisto effettuato". Assessore Marcattili, quali secondo lei i motivi alla base del successo della fiera?

"In primo luogo il tanto lavoro portato avanti dagli uffici del Comune in sinergia con la polizia locale. In secondo luogo ad influire positivamente la bella giornata di sole. Qualsiasi evento fieristico di Porto San Giorgio è strettamente legato al meteo, Nelle prime ore di domenica scorsa, appuntamento con la fiera, pioveva e il cielo era plumbeo per cui abbiamo temuto il peggio. IInvece tra le 7,30 e le 8 è esploso il sole che ci ha accompagnato per l’intera giornata. In quei momenti di incertezza ccomunque abbiamo eseguito la spunta a cui hanno partecipato numerosi ambulanti a significare in quanta considerazione tengono commercialmennte la piazza di Porto San Giorgio"

Quale la prima tappa dei festeggiamenti dedicati al Patrono San Giorgio?

"Sicuramente la più significativa quella di oggi, giorno della ricorrenza del Santo: alle 11 messa solenne celebrata dfall’arcivescovo di Fermo nella chiesa di San Giorgio Martire; alle 17 tradizionale processione per le vie della città con il busto del Santo e benedizione del mare; e 21 nel teatro comunale concerto de Gran Concerto città di Porto San Giorgio e proclamazione del Sangiorgese dell’anno 2024".

Silvio Sebastiani