Caccia alla Bandiera Blu a Porto Sant'Elpidio: "Acque ottime"

È ottimo lo stato di salute delle acque del litorale elpidiense: lo hanno certificato i rilevamenti Arpam effettuati la scorsa settimana, facendo registrare un livello ‘eccellente’ ai fini della balneabilità e, immediatamente, l’amministrazione Ciarpella un pensierino sulla riconquista della bandiera blu ce l’ha fatto, eccome. I dati emersi da uno dei rilevamenti canonici che vengono fatti almeno una volta al mese, durante la stagione balneare da parte dell’Arpam per il controllo delle acque sono più che incoraggianti, tenendo conto che, sui 7 chilometri di costa elpidiense, i punti di prelievo dei campioni da analizzare sono 9: a diverse centinaia di metri di distanza a sud dalla foce del Chienti e a nord dalla foce del Tenna, davanti ai fossi Castellano, Fonteserpe, dell’Albero, del Palo. "L’ultimo prelievo è del 24 luglio e ha confermato la qualità delle acque e valori dei batteri abbondantemente al di sotto dei limiti di balneabilità" rileva il sindaco Massimiliano Ciarpella che conferma la volontà dell’amministrazione di adoperarsi per riottenere, a breve, la bandiera blu. "L’ottima qualità delle acque è elemento essenziale. Da alcuni anni, abbiamo nuovamente parametri estremamente positivi per esprimere la nostra candidatura. Verificheremo da qui ad ottobre, quando scadranno i termini per presentare la domanda alla Fee, – afferma Ciarpella – se sia possibile concorrere alla bandiera blu, tenendo conto dei lavori in corso per il posizionamento delle scogliere emerse". Chiaramente, se le condizioni ci saranno, l’amministrazione è pronta a inoltrare l’istanza: "Puntiamo a fregiarci di nuovo della bandiera blu dal 2024".

m.c.