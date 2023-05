Calcetto, basket e volley nella nuova palestra a Marina Palmense

Lo sport è educazione, è vita di comunità, è spazio pulito per i giovani. Per questo è particolarmente significativo il progetto che vede la realizzazione di una nuova palestra, a Marina Palmense, il cui cantiere partirà tra pochissimo a cura della ditta Fratelli Loiudice. Nel 2022 alla struttura è stato riconosciuto da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il finanziamento di un milione e 300 mila euro, a seguito di manifestazione di interesse che il Comune di Fermo aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR su sport e inclusione sociale. Si tratterà di un impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor nuovo, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare calcetto, pallavolo e basket. A questa somma si sono aggiunte risorse riconosciute per l’affidamento a gara prima della fine del 2022 per cui l’importo totale ora è di oltre il milione e 700 mila euro. Il progetto del nuovo impianto sportivo prevede che la nuova palestra, con oltre 90 posti, avrà dimensioni esterne di circa 47 per 25 metri e sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. Dagli ingressi principali si potrà accedere all’area destinata agli spettatori prima dell’area gioco, di dimensioni di circa 35 per 20 metri. Lungo il lato ovest è disposta invece l’area dedicata agli atleti e alle figure tecniche. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un impianto importante, per lo svago e l’aggregazione. Sulla nuova palestra l’assessore allo sport Alberto Scarfini sottolinea che "quest’area era sfornita di questo tipo di struttura e questo impianto sportivo costituirà un elemento importante per il quartiere ed il territorio".

Finanziamenti che non sempre è semplice intercettare e che richiedono il lavoro coordinato del settore lavori pubblici, politiche comunitarie e sport, in quartiere che sta vivendo un momento d’oro. Marina Palmense ha visto negli ultimi mesi la realizzazione della rotatoria all’incrocio con Torre di Palme, grazie a Anas, Provincia e Comune, ed il prolungamento della pista ciclabile, con il terzo tratto di 115 metri che passa davanti al box pescatori, che si è sommato a quello già realizzato di 285 metri.