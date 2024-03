Calcio virtuale, successo Frog’s

L’Asd Frog’s Club Sport, l’associazione sportiva dilettantistica che, dopo aver ampliato i propri campionati di calcio a 5 alle categorie serie D e CSI amatori, può vantare 4 convocazioni in rappresentativa regionale per il Torneo delle Regioni 2024 nella nuova serie dedicata agli e-sport: "Serve impegno come negli sport tradizionali perché la squadra di calcio virtuale deve allenarsi costantemente per guadagnare i punti necessari a renderla competitiva - spiega il presidente di Frog’s Club Spor, Alessandro Lamona. Ad oggi partecipiamo a due categorie regionali, la Ecup e la ESerie e in entrambe siamo primi". Emanuele Morese vice presidente aggiunge: "Attualmente contiamo circa 50 tesserati. Siamo felici che a 4 nostri giocatori sia stato concesso l’onore di contribuire a rappresentare le Marche negli e-sport; (Marcantoni, Sabbatini, Mentili e Colella)".