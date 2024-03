Cambiamento climatico. Caldo e record tristi:. Fermo meglio di Ascoli nella classifica dell’afa

Fenomeni climatici sempre più estremi si verificano anche nel nostro territorio compreso nelle province di Ascoli e Fermo. A rilevarlo è uno studio condotto da 3BMeteo e dall’ufficio studi de Il Sole 24 Ore. Lo studio ha realizzato, con un esercizio di sintesi, la classifica finale dei 107 Comuni capoluogo di provincia ed è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città nei 10 indicatori climatici. Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città, a partire dai dati metereologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2011-2021. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore.

Il punteggio scende, in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all’ultima posizione. Sulla base degli indicatori presi in considerazione spetta a Fermo la migliore posizione. Infatti la provincia fermana occupa la trentesia posizione per il clima migliore distanziando di ben dieci posizioni la provincia di Ascoli che occupa la quarantesima posizione. Per quanto riguarda l’indicatore relativo al soleggiamento stimato sulla base delle ore di sole al giorno, media periodo 2008-2018 Fermo occupa la 46° posizione mentre Ascoli la 53°. Per quanto riguarda l’indica di calore ovvero i giorni annui con temperatura percepita superiore o uguale a 30°C, media periodo 2011-2021 la provincia di Fermo occupa la 55° posizione mentre ad Ascoli la situazione appare certamente molto più "calda" e questo pone il Piceno alla 70° posizione. Per quanto riguarda le ondate di calore gli sforamenti all’anno con temperature superiori o uguali a 30°C per 3 giorni consecutivi, media periodo 2011 e il 2021 sono state più frenquenti nella provincia piceno rispetto a quanto è avvenuto nel fermano. Dall’analisi relativa agli eventi estremi realizzata sulla base dei giorni totali con accumulo di pioggia superiore 40mm per fascia esaoriaria nel periodo 2011-2021 la situazione è pressoché simile tra le due provincie anche se Ascoli occupa una posizione nella graduatoria (23°) leggermente migliore rispetto alla provincia di Fermo che è al 25° posto. Relativamente alla brezza estiva, ovvero i nodi medi giornalieri di vento nella stagione, Ascoli occupa la 50° posizione mentre Fermo la 40°. Per quanto riguarda l’umidità relativa calcolata sulla base giorni annui fuori dal comfort climatico, superiore al 70% o inferiore al 30%, Ascoli occupa la 61° posizione mentre la provincia di Fermo la 69° posizione. Analizzando le raffiche di vento sulla base dei giorni totali con raffiche superiori ai 25 nodi emerge che Ascoli è al 49° posto e Fermo al 59°. L’intensita delle piogge calcolate sulla base dei giorni annui in cui piove con accumuli superiori a due 2 millimetriin almeno una fascia oraria, la situazione appare migliore ad Ascoli rispetto a Fermo. Per quanto riguarda la nebbia, emerge che la situazione di Fermo è lievemente migliore rispetto a quella della provincia picena.

Infine, analizzando la situazione dei giorni freddi sulla base dei giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3°C la situazione in provincia di Ascoli appare migliore rispetto a quella rilevata in provincia di Fermo.

Vittorio Bellagamba