Campo sportivo di via D’Annunzio. La giunta ha approvato il progetto

Un investimento di 180 mila euro per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico del campo sportivo di via D’Annunzio. La giunta comunale ha approvato il relativo progetto. L’intervento include la realizzazione di un impianto fotovoltaico e l’installazione di due torri faro, oltre allo spostamento dei pali esistenti, la realizzazione di linee e la collocazione di nuovi quadri: "Questi lavori permetteranno l’illuminazione sia del campo di calcio che della pista d’atletica – spiega l’assessore allo sport Fabio Senzacqua - . Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo di 100.000 euro dell a regione, a cui il Come ne ha aggiunti altri 80.000. I lavori verranno appaltati entro il prossimo mese di gennaio". Prevista una parziale sostituzione dei proiettori, oltre all’installazione di due torri faro. Lo spostamento di alcuni pali andrà a garantire un’adeguata illuminazione nella parte nord della pista d’atletica: a questo va aggiunto l’installazione di diversi proiettori a led. Il sindaco Vesprini: "Un’opera necessaria e di indubbio rilievo. Negli anni passati avevo sottolineato la necessità di realizzarla".