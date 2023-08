Campofilone e Pergola insieme Maccheroncini e tartufo bianco, un matrimonio di gusto

Un’unione che celebra il piacere del gusto delle eccellenze del territorio, promosse dalle istituzioni di competenza nelle loro peculiari identità. Potrebbe riassumersi così, l’intesa culinaria tra i maccheroncini Igp di Campofilone e il tartufo bianco pregiato di Pergola, due grandi eccellenze marchigiane, unite in occasione della XXVI Fiera nazionale del tartufo bianco Pregiato di Pergola che si terrà nelle prime tre domeniche di ottobre, in collaborazione con gli chef stellati marchigiani. Il programma della manifestazione ‘Week-end e soggiorni gourmet alla Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola’ è stato presentato a Pesaro, dove erano presenti anche il sindaco di Campofilone Gabriele Cannella accompagnato dall’assessore Ercole D’Ercoli, accolti dal sindaco e assessore di Pergola rispettivamente Simona Guidarelli e Sabrina Santelli. Protagonisti dell’arte in cucina della rassegna, gli chef Pierpaolo Ferracuti (ristorante ‘Retroscena’) Enrico Mazzaroni (de ‘Il Tiglio’) Davide Di Fabio (di Dalla Gioconda) Stefano Ciotti (del Nostrano) Nikita Sergeev (de L’Arcade) ed Enrico Recanati (de L’Andreina). Dunque, anche i maccheroncini di Campofilone saranno protagonisti nei tre week-end di ottobre a Pergola, dove godere dei piatti della tradizione e i vini marchigiani. "Ben felici di convolare a nozze con Pergola – ha sottolinea Cannella – due grandi testimonial dell’enogastronomia: il tartufo bianco pregiato di Pergola e i maccheroncini di Campofilone".

Paola Pieragostini