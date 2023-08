Canoa per tutti a Porto Sant'Elpidio: Corsi rivolti anche ai disabili - La Crisalide

È un’estate dall’attività intensa per il gruppo Canoe Marinai d’Italia, soprattutto in termini di sensibilizzazione e di avviamento all’affascinante sport della canoa. Momenti di sport misto a divertimento vengono organizzati, ogni domenica, con i ragazzi dell’associazione di famiglie disabili ‘La Crisalide’ che possono usufruire di particolari canoe attrezzate apposta per loro, per avventurarsi in tutta tranquillità, accompagnati da istruttori federali, nello specchio di mare antistante la concessione dei Marinai d’Italia (lungomare sud) e protetto dalle scogliere emerse. Nel mese di agosto, però, l’associazione e, in particolare, i tre istruttori federali del gruppo, si mettono a disposizione tutti i giorni, dalle 9 alle 12, per chiunque volesse approcciarsi in sicurezza e competenza a uno sport affascinante (non ci sono limiti d’età) attraverso il quale imparare a godere della bellezza del mare. Le lezioni sono gratuite (l’unico costo è la tessera associativa comprensiva della copertura assicurativa) e vengono fissate cercando di andare incontro alle esigenze di ognuno "perché – spiegano gli istruttori – a noi fa piacere che anche altri scoprano la bellezza di questo sport".