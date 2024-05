’Cappello Accademico’, il futuro del distretto

MoNTAPPONE

"Cappello Accademico" è un’iniziativa di Confindustria Fermo che si pone l’obiettivo di mettere a confronto due rettori universitari per analizzare quali possono essere le strategie di sviluppo di un distretto, quello cappello, importante per il territorio. Fabio Pollice Rettore dell’Università di Lecce e Gian Luca Gregori Rettore Università Politecnica delle Marche il prossimo 6 maggio alle 15,30 nella sala del consiglio comunale di Montappone saranno i relatori che affronteranno il tema della funzione svolta dalla formazione, anche accademica, per assicurare lo sviluppo del comparto. Questo incontro, infatti, unisce il mondo dell’istruzione superiore con l’artigianato tradizionale, esplorando le sinergie tra la formazione accademica e l’industria del cappello.