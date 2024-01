Carburante, al porto la pompa rotta da un anno

E’ da oltre un anno che la pompa per il rifornimento di carburante nel porto peschereccio è fuori servizio e quindi non è in funzione. Inevitabile il disservizio e il con seguente disagio creati a motopescherecci e vongolare, i cui titolarti sono costretti ad andare a fare rifornimento a San Benedetto del Tronto o a Civitanova Marche. La qualcosa comporta per loro perdita di tempo e di denaro. Il problema della pompa non sarebbe di natura tecnica bensì burocratica. La società che lo gestiva prima ha abbandonato baracca e burattini e non si sa bene perché. Pare che prima di lasciare abbia avuto un controllo. Non sappiamo, ma riteniamo di poterlo escludere, se le due circostanze fossero legate tra esse.

In ogni modo l’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua assicura che i problemi sono stati tutti risolti e che la gestione della pompa verrà affidata in house alla società partecipata Sgds

multiservizi.