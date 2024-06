Carelli: "Il Pedaso ha vinto con un calcio propositivo"

Una storia bellissima. Senza mai alzare la voce. Senza mai eccedere. Credendoci, "together", insieme, come sempre voluto da società e calciatori. Il Pedaso di mister Walter Carelli, per la prima volta dalla sua fondazione, accede al campionato di Prima Categoria aggiudicandosi il pass attraverso la vittoria nella finale dei Playoff per 1-0 contro la Virtus Folignano. Un sogno che, durante la stagione dominata dal Petritoli, è andato via via materializzandosi attraverso una crescita costante testimoniata dal giovane allenatore lapedonese, con un passato da calciatore nella squadra rossoblù. "Quello che più mi rende orgoglioso – ha detto l’ex fantasista ora tecnico - è stato il modo con il quale abbiamo cercato la vittoria, ovvero provando a giocare un calcio propositivo". Focus principale sul vero aspetto fondamentale di questa vittoria, la crescita dei ragazzi del territorio, spesso provenienti dalle primissime esperienze nel settore giovanile, fiore all’occhiello della società. "La nostra squadra è l’apice di un settore giovanile che per nostra prima regola deve essere un esempio di educazione. I giocatori sono stati fantastici. Li ringrazio perché mi hanno regalato emozioni indelebili. Mi hanno fatto sentire un allenatore vero".

"La più grande soddisfazione – ci ha detto il sindaco Vincenzo Berdini – è sapere che gran parte della rosa della squadra è composta da ragazzi della nostra comunità cittadina. Questa cosa mi riempie d’orgoglio, perché ci dà la dimostrazione che i nostri ragazzi sanno farsi apprezzare per aspetti positivi della vita sociale, per l’impegno e per aver regalato al nostro paese un traguardo sportivamente storico". La realtà pedasina, che si raccoglie in pochi chilometri quadrati ma ha grande tradizione sportiva, è presieduta da Giovanni Picciotti, coaudivato da una vera e propria schiera di appassionati concittadini che si adoperano nel ricordo del compianto ma mai dimenticato dirigente Mario Ferri. Questa la rosa dirigenziale della prima squadra: Picciotti Giovanni (Presidente), Carosi Matteo (Direttore sportivo), Carelli Walter (Allenatore), Ciribé Stefano (Allenatore portieri), Fedeli Francesco e Beri Leonardo (Viceallenatori).

Questa la rosa dei calciatori: Amadio Giuseppe, Bellucci Luca, Beri Riccardo, Boscarol Marco Cesare, Breccia Alessandro, Calilli Francesco, Cameli Daniele, Cameli Elia, Cameli Valerio, Ciuti Gregorio, Jaiteh Ousman, Montemaggio Mattia, Papa Matteo, Rossi Pierpaolo, Santori Claudio, Sinanai Daniele, Sinas Aleksandros, Tassotti Fulvio, Tofoni Marco, Tonelli Federico, Torquati Matteo, Urbini Fabio, Vagnoni Benedetto, Vagnoni Franco, Verdecchia Marco.

Daniele Perticari