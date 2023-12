Carlo Forti domani in campo

Dopo la bellissima vittoria in rimonta ottenuta al tie-break sul campo di Pescara, la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab torna tra le mura amiche per ospitare la giovane compagine della Mosaico Jr Ravenna. Le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini hanno ancora in corpo l’adrenalina maturata nell’esaltante successo in terra d’Abruzzo dove, sotto 0-2, sono riuscite a contrastare il gioco delle pescaresi, a conquistare la vittoria e due punti preziosissimi che sono valsi loro il quarto posto. Domani (fischio d’inizio alle 16.30), ci sarà la giovane compagine romagnola del Mosaico Jr.