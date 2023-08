"Carnevale d'estate a Montegranaro: divertimento per i più piccoli"

Era piaciuta, lo scorso anno, l’idea di organizzare un Carnevale d’estate rivolto in modo particolare ai bambini tanto che l’assessorato alla cultura e turismo ha voluto riproporlo, inserendo nel calendario estivo la seconda edizione, in programma questa sera, dalle ore 21,30, in Largo Conti. Nella prima edizione, erano stati molti i bimbi che avevano indossato le maschere e si erano divertiti un mondo in una serata d’estate vissuta all’insegna dello spirito carnascialesco.

Quest’anno, l’evento si è spostato in largo Conti, dove sono stati allestiti gonfiabili, dove ci sarà il truccabimbi, ci sarà l’animazione e tanti palloncini con cui divertirsi. Domani, sempre in largo Conti e sempre alle 21,30, altra iniziativa ma di genere completamente diverso, trattandosi di una serata tra cultura e musica, dal titolo: ‘Bob Dylan tra poesia e rock’. Protagonisti di questa serata sotto le stelle, saranno Gianluca Franceschetti (voce narrante) Stefano Arcangeli (voce, chitarra e armonica a bocca), Maurizio Medicato (basso elettrico e acustico). Ingresso libero.

L’incontro sarà preceduto alle 21,15 (anche in questo caso in Largo Conti) dall’ultimo appuntamento della rassegna Nati per Leggere, letture per bambini da 0 a 6 anni.

