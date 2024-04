Castellano, rischio di classi pollaio

Diminuiscono le classi alla scuola dell’infanzia di Castellano, nonostante ci siano 51 bambini iscritti di cui 3 fragili: una situazione che, se confermata, rischia di compromettere una corretta e serena attività didattica per bambini dai 3 ai 6 anni. Il Pd elpidiense si è fatto carico delle istanze delle famiglie. "Abbiamo appreso dalle liste di formazione del Ministero che a Castellano saranno attribuite due classi per il prossimo anno scolastico 2024-2025. Come Pd abbiamo condiviso le preoccupazioni delle famiglie e i dubbi sulla efficacia didattica e funzionalità di classi con un numero così elevato di bambini, dove non sarà facile e proficuo tenere lezioni e svolgere le svariate attività, anche tenendo conto della presenza di bambini con disabilità che hanno diritto a una didattica adeguata e consona" dice la segretaria dem, Loredana Marziali. "Non possiamo che invitare la scuola e il Comune ad interessarsi presso l’Ufficio Scolastico Regionale per far rivedere questa organizzazione didattica. Negli anni passati si sono verificate situazioni simili e le amministrazioni comunali di turno hanno efficacemente perorato la causa per il bene dei piccoli" aggiungono. Tanto più che oltre alla presenza dei tre piccoli fragili, si formeranno classi miste "che rappresentano una bella opportunità di crescita, ma sono più gravose da gestire per le insegnanti, dato l’elevato numero di piccoli alunni presenti in aula". Infine, "non possiamo attendere il verificarsi degli eventi. I bambini e le loro famiglie meritano il meglio.