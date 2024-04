Cavalcata dell’Assunta:. Campolege e Pila tra i banchi di scuola

Le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo sono impegnate nel progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ e nell’organizzazione dei festeggiamenti per i ‘Cento Giorni al Palio’, domenica 5 maggio alle 17.30 in piazza Del Popolo: oltre 1000 alunni di 50 classi saranno protagonisti dell’evento in diversi modi, compreso un mini corteo in abito storico. Per l’ultima tappa del progetto presso la sede della contrada biancoceleste, il neo Priore della Pila, Pierpaolo Paoloni ha accolto le classi 1-2-3-4-5 della scuola ‘Sant’Andrea’ dell’ISC ‘Betti’, accompagnate dalla maestra Fabiana Tiburzi insieme alle colleghe: "Abbiamo raccontato la storia della nostra contrada- spiega la referente Alice Donati- l’origine del nome, perché il mascherone della fontana rionale compare sullo stemma insieme al motto ‘Sapientia et Caritas’. Ancora, delle famiglie nobili dei Paccaroni che guidarono la rivolta contro gli Sforza nel 1446, dei Gigliucci e dei Morroni; delle corporazioni dei Sarti e Muratori parlando anche dei musici e alfieri biancocelesti, orgoglio di contrada". Grande lavoro per la contrada Campolege che ha coinvolto le classi 1-2-3-4-5 di due diversi plessi: ‘Monaldi’ dell’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti e ‘Cavoru’ dell’Isc ‘Fracassetti- Capodarco’ (in foto). "Con la collaborazione della maestra Daniela Di Ruscio e colleghe-fanno sapere i referenti Alice Ribera, Emanuele Luciani, Tania Lattanzi, Cristina Franconi e Annalisa Faina- abbiamo fatto conoscere ai bambini, i protagonisti della Cavalcata a partire dal Priore Emiliano Foglini. Sono stati particolarmente incuriositi dal gonfalone giallofucsia con il motto ‘Astutia et Prudentia’, dalla figura del Capitano d’Armi e dall’abito della Dama, la figlia dell’illustre famiglia fermana dei Fogliani che, nel Medioevo, possedeva diversi castelli tra cui Falerone".

Gaia Capponi