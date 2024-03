Cavalcata dell’Assunta. Gli alunni alla scoperta di storie, tradizioni e personaggi locali

Il viaggio alla scoperta della Cavalcata e del Palio dell’Assunta di Fermo, grazie al quale le dieci contrade fermane coinvolgeranno 50 classi di ben 12 plessi di scuole primarie per un totale di oltre 1000 bambini, è iniziato. Ai referenti delle contrade, il compito di raccontare la storia del corteo processionale e corsa dei cavalli che, sin dal 1436, si svolgevano a Fermo nel giorno di Ferragosto, dedicato alla patrona Vergine Maria Assunta in Cielo e far toccare con mano ai bambini, il grande lavoro necessario per organizzare la manifestazione che si rinnova da 43 anni. A conclusione del progetto, l’evento finale dei ‘Cento Giorni al Palio’ quando i bambini saranno protagonisti di un vero e proprio ‘mini corteo’. La contrada Castello ha fatto visita alla scuola primaria ‘Ponte Ete’ dell’ISC ‘Da Vinci-Ungaretti’: "In abito storico - ha riportato la referente Barbara Montanini - abbiamo presentato la contrada dai colori gialloblu, la prima a svilupparsi attorno al XIII secolo. Il Priore Giorgio Prugnoletti, il Gonfalone, un tamburino e una sbandieratrice hanno fatto da cornice a una coppia di figuranti in abito quattrocentesco, vero trompe l’oeil ispirato all’arazzo ‘Il Dono del Cuore’. I due hanno ragionato d’amore recitando sonetti medievali nel puro spirito cavalleresco, suscitando la curiosità dei piccoli e delle maestre: Paola Enei, Laura Sbrolla, Sandra Papa, Aleksandra Zajdel, Andrea Ciferri, Maria Bracalente, Michela Marcantoni Catia Albano, Barbara Spagnoli". La contrada San Bartolomeo ha coinvolto la scuola ‘Tiro a Segno’ dell’ISC ‘Fracassetti’.

"Insieme alla maestra Sandra Ruggeri, abbiamo lavorato con gli alunni della classe seconda, ma grazie alle insegnanti di arte Annalisa Lauri, Samuela Borraccini e Paola Iacopini parteciperanno in qualche modo anche le altre classi - hanno fatto sapere i referenti Alessandra Ramini, Roberto Concetti accompagnati da Lorenzo Capirossi, Federica Perticari e Paolo Vallesi - abbiamo spiegato loro che vestiranno gli abiti di personaggi storici come il nostro Priore al secolo Gianluca Iervicella. La particolarità della contrada rossonera sta nell’ aver avuto tra i residenti di contrada, mastro Ugolino da Milano autore della pagina miniata, contenuta nel ‘Missale de Firmonibus’ (1436), che ‘ritrae’ il corteo processionale fermano in onore della Vergine Maria Assunta in Cielo".

Gaia Capponi