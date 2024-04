Cavalcata dell’Assunta tra i banchi. Le contrade Torre di Palme e Capodarco danno spettacolo

Le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta

di Fermo stanno portando avanti il progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ con l’obiettivo di farne conoscere la storia a oltre 1000 alunni di 50 classi delle scuole fermane, in attesa dell’evento dei ‘100 Giorni al Palio’ del prossimo 5 maggio in piazza Del Popolo. La contrada Torre di Palme ha incontrato le classi prima, seconda e terza delle sezioni A e B, oltre a quarta e quinta A della scuola primaria ‘Salvano’ dell’ISC ‘Da Vinci-Ungaretti’.

"In occasione degli appuntamenti, la fiduciaria Romina Giommarini e le colleghe - ha detto Aleksandra Zajdel referente della contrada gialloverde – hanno registrato grande entusiasmo in particolare per musici e alfieri che avevano l’importante compito di inviare segnali e messaggi durante le guerre. Abbiamo raccontato, ai bambini, della famiglia dei Castellani che viveva nel borgo amministrato dal Priore, oggi Samuele Bruni, e mostrato il gonfalone dove compaiono la torre su due rocche sovrapposte con il motto ‘Virtus et Praemium’. Tanto il loro stupore nel vedere la foto dei pescatori a quali, ogni anno il 14 e 15 agosto, spetta il compito di trainare la barca "Vincenzina", orgoglio di contrada, durante l’intero percorso del corteo processionale sino in duomo come raffigurato nel Messale de Firmonibus (1436, ndr)".

I vessilli biancorossi e il Priore Stefano Postacchini della contrada Capodarco hanno fatto visita alle classi prima, seconda e terza della maestra Cecilia Ciuffetti e alla quinta della maestra Rossella Palmieri rispettivamente dei plessi ‘San Michele Lido’ e ‘Capodarco’, riconducibili all’ISC ‘Fracassetti- Capodarco’: "Con la storia della nostra contrada, tra le quattro ‘foranee’ aggiunte alla rievocazione moderna del Palio, che trae origini da un ‘castrum’ del 1100 abitato da agricoltori e artigiani specialmente crivellai e canestrai – hanno raccontato i referenti del progetto Silvia TrasaTti e Maurizio Balacco – abbiamo incuriosito anche gli alunni provenienti da Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. L’eco degli incontri è arrivata pure ai piccoletti della scuola dell’infanzia di cui abbiamo accettato l’invito: non si sono fatti scappare l’occasione di provare a suonare i tamburi e sventolare le bandiere nella maggior parte dei casi molto più grandi

di loro".

Gaia Capponi