Cavalcata Petritoli: festeggia il ritorno in Prima Categoria

Un weekend di intenso nel panorama dilettantistico. In Eccellenza gli occhi puntati su Porto Sant’Elpidio per la sfida tra Monturano e Civitanovese con gli ospiti seguiti da mille tifosi. A festeggiare in Seconda Categoria è il Petritoli che impatta a Grottazzolina e conquista la promozione in Prima, dove torna a distanza di qualche stagione. Tutto da decidere invece in Prima Categoria dove resta, a due giornate dalla fine, il vantaggio di due punti dell’Azzurra Sbt sul Grottammare per un duello che potrebbe dunque decidersi proprio sul filo di lana.

Eccellenza. Castelfidardo-Montegiorgio, Chiesanuova-Urbino, Jesina-Urbania, Montefano-Atletico Azz. Colli, Monturano-Civitanovese, Osimana-Maceratese, Sangiustese-Ksport Montecchio, Tolentino-Montegranaro

Promozione B. Cluentina-Corridonia 2-3, Elpidiense Cascinare-Atletico Centobuchi 1-1, Matelica-Monticelli 5-1, Porto Sant’Elpidio-Trodica 0-0, Palmense-Aurora Treia 2-0, Potenza Picena-Casette Verdini 0-0, Rapagnano-Appignanese 0-0, Vigor Castelfidardo-SangiorgeseMonterubbianese 4-2.

Prima Categoria. Girone C: Pintuetta-Passatempese 0-0 Girone D: Real Elpidiense-Piceno United 0-0, Afc Fermo-Real Montalto 2-5, Real Eagles Virtus Pagliare-Piane Mg 0-1, Azzurra Sbt-Offida 3-1, Castoranese-Grottammare 0-2, Comunanza-Futura 96 2-0, Cuprense-Cntobuchi 4-5, Montottone-Castel di Lama 1-4

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Morrovalle 3-1. Girone G: Monte San Pietrangeli-Mandolesi 4-1, Usa Fermo-PonzanoGiberto 1-2, Vis Faleria-Montefiore 4-2, Grottazzolina-Petritoli 0-0, Valtesino-Tirassegno 2-1, Campofilone-Recreativo Pse 1-2, Gmd Grottammare-Invictus 1-2, Pedaso-Avis Ripatransone 2-0. Girone H: Acquasanta-Piazza Immacolata 3-1, Agraria Club-Forcese 1-0, Acquaviva-Croce Casale 1-1, Atletico Porchia-Jrvs Ascoli 4-5, Audax Pagliare-Santa Maria 2-0, Maltignano-Monteprandone 1-3, Vigor Folignano-Spinetoli 0-0, Venarottese-Castignano 0-2