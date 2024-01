Cavallo scappa dal box e vaga per le strade

Un cavallo esce dal box in cui era custodito e si concede una passeggiata per le strade del capoluogo di Montegiorgio, fortunatamente l’episodio non crea complicazioni e dopo un paio d’ore viene ripreso dal proprietario. Un episodio che non ha provocato danni o feriti, ma che ha richiamato l’attenzione dei residenti delle strade comunali a ridosso del capoluogo di Montegiorgio. I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio, il cavallo per cause del tutto accidentali è uscito dal box in cui era custodito e poi ha iniziato a passeggiare per le strade

della zona, l’animale è stato notato dai residenti che hanno segnalato il fatto ai carabinieri che si sono adoperati per identificare l’animale. Dopo un paio d’ore è strato ritrovato il proprietario del cavallo, che nel frattempo si era fermato in tranquillità in una radura in piena campagna ed è stato riaccompagnato nel suo box senza complicazioni.

a.c.