C’è chi investe sul turismo. Due alberghi si allargano

Gli operatori economici, che lasciano la città perché non hanno più fiducia sulla sua capacità di richiamare turisti, non fanno scuola. A farla, invece,si spera siano coloro che credono ancora su Porto San Giorgio e si mobilitano per aumentarne l’attrattiva. Le strutture ricettive sll’abbandono da anni, in attesa di ottenere la trasformazione da alberghiera in residenziale della destinazione d’uso fa tanta tristezza. Costituiscono la prova del fallimento di operatori, che avevano avviato l’attività con fiducia ed entusiasmo, salvo poi trovarsi ad affrontare difficoltà di gestione insormontabili. Il loro abbandono fa anche pensare ad una cittadina turisticamente in decadenzà dopo un tempo, neanche tanto lontano, in cui veniva ritenuta una delle più importanti località balneari dell’Adriatico. A fare da contrappunto a chi lascia, cè chi resta e realizza investimenti. Un’iniziativa in tal senso, chiedendo ed ottenendo dal Comune l’adozione di un piano particolareggato per aumentare volumetricamente la propria struttura alberghiera, sono stati i titolari degli hotel La Lanterna, Gianluca Vecchi, e della "Pensione Vera", Famiglia Amaolo. Sono interventi da realizzare con il "Piano Casa". Per La Lanterna, sita in via XX Settembre n.242, si tratta dell’ampliamento e riqualificazione edilizia della sala da pranzo, le cui dimensioni risultano insufficienti, considerando i mutati standard qualitativi e l’incremento dell’offerta turistica. L’ampliamento verrà realizzato a parziale chiusura di un terrazzo esistente prospiciente la via XX Settembre, posto al livello rialzato in aderenza al confine di proprietà, con le medesime finiture e materiali dell’edificio esistente; la struttura portante sarà realizzata con materiale leggero in acciaio i cui carichi avranno un comportamento strutturale autonomo rispetto al complesso. Le pareti opache saranno realizzate a secco. L’area, interessata dal Piano particolareggiato, ha una supecie di circa mq 460, mq. Per la Pensione Vera, sita in via Donizetti n. 1 si tratta dell’ampliamento e riqualificzione edilizia della struttura alberghiera attraverso l’ampliamento del livello sottotetto con sopraelevazione, al fine di incrementare l’offerta ricettiva considerando i mutati standard qualitativi tramite l’introduzione di due miniappartamenti. In entrambi i casi La Lanterna e Vera, gli interventi sono finalizati al superamento delle barriere archittoniche, al rispetto delle norme di sicurezza e igiene sanitaria, al risparmio energetico, all’utilizzo delle fonti di enrgia rinnovabili. Silvio Sebastiani