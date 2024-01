C’è grande attesa per il derby della calzatura . Occhi puntati su Monturano-Montegranaro

Inizia oggi un weekend decisamente di calcio dilettantistico. C’è ovviamente grande attesa per il derby della calzatura Monturano-Montegranaro mentre va in scena la sfida tra prime della classe Chiesanuova-Civitanovese con il Montegiorgio impegnato nella difficile trasferta di Osimo e il Colli in campo ad Urbino. Intenso anche il programma di oggi in Promozione con la capolista Matelica di scena in casa dell’Elpidiense Cascinare che in settimana ha cambiato guida tecnica (esonerati Luca Diamanti e Marco Comotto) affidandosi ad Adolfo Rossi. Bella sfida quella tra Porto Sant’Elpidio e Atletico Centobuchi mentre la Sangiorgese gioca in casa della Cluentina e il Rapagnano cerca di ripartire sfidando in casa l’Aurora Treia con il Monticellli a Castelfidardo mentre la Palmense scenderà in campo domani.

Eccellenza. In campo domani: Monturano-Montegranaro, Castelfidardo-Tolentino, Chiesanuova-Civitanovese, Jesina-Ksport Montecchio, Urbino-Atletico Azzurra Colli, Maceratese-Urbania, Montefano-Sangiustese, Osimana-Montegiorgio

Promozione B. Elpidiense Cascinare-Matelica, Porto Sant’Elpidio-Atletico Centobuchi, Rapagnano-Aurora Treia, Trodica-Appignanese, Vigor Castelfidardo-Monticelli, Cluentina-Sangiorgese, Corridonia-Casette Verdini, Potenza Picena-Palmense (domani)

Prima Categoria. Girone C: San Claudio-Pinturetta. Girone D: Castel di Lama-Afc Fermo, Grottammare-Real Montalto, Piane Mg-Comunanza, Real Elpidiense-Azzurra Sbt, Futura 96-Centobuchi, Offida-Cuprense, Real Eagles Virtus Pagliare-Montottone, Piceno United-Castoranese

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Real Porto. Girone G: Campofilone-Gmd Grottammare, Invictus-Pedaso, Recreativo-Monte San Pietrangeli, Tirassegno-Grottazzolima, Mandolesi-Montefiore, Valtesino-Usa Fermo, PonzanoGiberto-Vis Faleria, Petritoli-Avis Ripatransone (domani). Girone H: Atletico Porchia-Acquaviva, Castignano-Forcese, Croce di Casale-Agraria, Jrvs Ascoli-Acquasanta, Maltignano-Vigor Folinano, Monteprandone-Venarottese, Olimpia Spinetoli-Audax Pagliare, Piazza Immacolata-Santa Maria