C’è Marianna The Influenza alla rassegna Trasform-azioni La rassegna 'Trasform-azioni' a Sant'Elpidio a Mare ospita Marianna The Influenza e altre due ospiti per discutere del corpo femminile e delle sfide legate alla discriminazione di genere. Temi cruciali come razzismo e grassofobia saranno affrontati in un contesto di consapevolezza e attivismo femminista.