C’è Sgarbi a Grottazzolina "Caccia ai tesori dell’arte"

Una giornata da ricordare per Grottazzolina che ha vissuto un evento unico impreziosito dalla presenza di Vittorio Sgarbi. L’associazione "Grottazzolina 2050 laboratorio di idee", presieduta da Simone Brancozzi, ha organizzato un evento artistico-culturale, durante il quale Sgarbi ha tenuto un’interessantissima lezione sulle opere del pittore, scultore e architetto, Luigi Fontana, che abbelliscono la chiesa del SS. Sacramento e Rosario, nel centro storico del paese. Sgarbi ha anche avuto modo di presentare il suo ultimo libro "Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte". Sono intervenuti l’arcivescovo di Fermo, il prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri di Fermo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il sindaco di Grottazzolina e diversi primi cittadini del territorio.

"Il nome stesso della nostra cittadina – spiega il presidente Brancozzi - trae origine da Azzo VII d’Este, detto Azzolino, primo signore di Ferrara e di Este, che nel XIII secolo ha preso possesso della Marca Fermana. Dal momento che la dinastia Estense fu presente a Ferrara per molti secoli e Grottazzolina è stata capitale delle Marche per alcuni anni si può quindi dire che anche Sgarbi abbia in un certo senso sangue grottese e ieri sera è tornato nelle terre dei suoi avi". Subito dopo si è lasciato spazio alla lezione di Sgarbi, uno dei maggiori conoscitori e critici d’arte del panorama nazionale. Nella sua presentazione durata oltre un’ora e mezza ha citato moltissime opere facendo un’analisi critica delle raffigurazioni di Luigi Fontana esaltando l’unicum della chiesa del SS.Sacramento e Rosario che raccoglie pale, affreschi e statue che raccontano dei pilastri della fede cristiana. Sgarbi ha narrato le vicende storico-artistiche del pittore e scultore di Monte San Pietrangeli inquadrandolo in un contesto più ampio della storia dell’arte.

Successivamente ha proseguito con la presentazione della sua nuova opera. A fine evento Sgarbi si è trattenuto in chiesa per il momento firmacopie. Il Fermano ha scoperto di avere un altro gioiello che è la chiesa del SS. Sacramento e Rosario di Grottazzolina e questa bellezza è stata sancita dal giudizio dell’attuale sottosegretario al ministero della Cultura, il professor Vittorio Sgarbi che, per sua stessa ammissione, dobbiamo definire un grottese, e quindi un fermano.

f.c.