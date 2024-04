Cellulare, come usarlo. I consigli dell'esperto

Porto San Giorgio (Fermo), 11 febbraio 2020 - Conoscenza ed uso migliore delle nuove tecnologie wireless, il fenomeno delle onde elettromagnetiche, delle sue sorgenti naturali ed artificiali, della loro intensità e di come le stesse impattano sul corpo umano. Di questo si è parlato nel convegno promosso nella sala Imperatori dall’Associazione italiana ascoltatori radio e telespettatori, cittadini mediali Aiart.

Relatore l’ingegnere elettronico esperto di telecomunicazioni e gestione dei sistemi informatici, David Rossi, il quale ha anche eseguito con un apposito strumento la misurazione dell’intensità del campo magnetico prodotto dai telefoni cellulari. Una dimostrazione pratica di come si sia tutti immersi dentro un vasto campo elettromagnetico. Alcuni sostengono che l’esposizione possa avere effetti nocivi sulla salute, altri contraddicono questa ipotesi. Il relatore ne ha parlato e, oltre ai numerosi aspetti e rilievi scientifici riportati, ha dato delle indicazioni pratiche per ridurre gli effetti di tali onde sul nostro corpo nell’uso del cellulare.

"Usa il vivavoce quando telefoni e appoggia lo smarphone sul tavolo senza tenerlo in mano; cambia spesso orecchio quando telefoni, ne diminuirai gli effetti, poiché il riscaldamento causa onde elettromagnetiche; non tenere il cellulare in tasca a contatto con il corpo, riponilo nella borsa, nel borsello, nello zaino; spegni il WI-FI di notte quando non lo utilizzi, eviterai di irradiare inutilmente la tua famiglia e i vicini; usa smartphone o tablet in “modalità aereo” quando ci fai giocare i bambini o ci ascolti la musica; tieni il cellulare spento negli ospedali o vicino a portatori di pacemaker o protesi metalliche; telefona quando c’è campo o in luoghi aperti; spegni il cellulare quando sei in un luogo dove non c’è segnale; evita di telefonare in auto, eviterai molte radiazioni, oltre che occasioni di distrazione; a casa e a scuola privilegia soluzioni cablate, garantiscono migliore funzionamento e non irradiano; disattiva connessione dati, quando non è necessario. Il convegno ha registrato una grande partecipazione. Tra gli intervenuti il vice sindaco di Porto San Giorgio, Francesco Gramegna, l’assessore allo sport di Fermo, Alberto Maria Scarfini e il soprano Clara Renzi del club Kiwanis di Fermo.