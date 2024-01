Cene solidali

L’Officina dei Sensi, nei giorni scorsi, ha ricevuto due importanti domanzioni dal Lions Club Host Ascoli

Piceno e dall’Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’Officina dei Sensi-ETS di Ascoli Piceno e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo ha ricevuto il ricavato delle proprie cene natalizie dal club Lions Host di Ascoli Piceno, presieduto da Francesco Viscione e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ascoli Piceno, presieduto dal

Daniele Gibellieri.

La consegna al direttore dell’Officina dei Sensi

Marco Fava è avvenuta nella sede in via Niccolò Copernico, e per l’ordine dei dottori commercialisti sono intervenuti il vice presidente Alessandra Fazi, il tesoriere

Massimiliano Filiaggi e i consiglieri Alba Sansoni e Giacomo Galli.

"Siamo molto felici

di queste donazioni– dice a margine della donazione Mirco Fava, direttore dell’Officina dei Sensi – che confermano la vicinanza di queste associazioni alle finalità dei nostri progetti,

ma soprattutto conferma il grande clima di solidarietà e l’interesse che suscita in tutti l’Officina dei Sensi per le varie iniziative che con grande sacrificio stiamo portando avanti da tempo".

v. b.