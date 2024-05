Centrale a biogas, i residenti:: "C’erano altre ipotesi?"

Non abbassa la guardia il comitato che si è costituito per contrastare il progetto dell’impianto a biometano in zona San Marco alle paludi. Dopo l’incontro che: "Proprio al Comune fin da inizio maggio, per spirito civico e di interesse pubblico, abbiamo chiesto riscontro delle incongruenze nel procedimento e negli elaborati di progetto agli atti rispetto a quanto dichiarato in procedura semplificata". Secondo il comitato la riunione informativa andava semmai organizzata prima di arrivare al punto in cui siamo, condividendo una scelta tanto forte coi cittadini interessati: "Si sarebbero potute mettere in campo ipotesi alternative come potenziare impianti già esistenti della stessa proprietà su suoli già compromessi? Ipotizzare posizioni più consone, lontane dalle abitazioni e dalle visuali di migliaia di cittadini, o in aree a vocazione industriale già pronte a ricevere il traffico previsto a regime? E magari fare in modo che una decisione di questa portata fosse ponderata con la giusta prospettiva e visione politica". A questo punto, è essenziale sapere se tutte le carte sono in regola e se il procedimento è stato portato avanti in Comune nel regime di massima trasparenza e controllo e abbia completa coerenza con le norme vigenti in materia di semplificazione.