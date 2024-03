Centro giovanile di Casette, inizio col botto

Cos’è il Centro Giovanile Casette per te? "E’ un luogo dove mi diverto, imparo, dove ho conosciuto tanti altri bambini. Ci sto proprio bene": basterebbe la risposta di un undicenne a dare l’idea di quello che in 10 anni il Centro Giovanile Casette ha saputo offrire ai giovani della comunità locale ma non solo. Ieri, nella festa del decennale, accanto al talk di approfondimento di progetti di rigenerazione urbana di diversi piccoli centri, c’era un’ampia area giochi con cartoni e materiale di riciclo che ha catalizzato l’attenzione dei bambini. Una festa molto partecipata organizzata dall’impresa sociale EraFutura (che gestisce il Centro) per un anniversario importante. "Ma non dobbiamo adagiarci sugli allori – ha detto Mario Andrenacci, che cura il progetto per conto della famiglia Della Valle –. Noi rilanciamo, e nei prossimi anni ci daremo ancora nuovi obiettivi". Il sindaco, Alessio Pignotti, sulla nuova organizzazione degli spazi di Piazza Mazzini: "la prossima settimana pensiamo di sistemare le fioriere nell’area antistante il palazzo del Centro, che diventerà pedonale. Stiamo per affidare l’incarico per le indagini geomorfologiche per proseguire il progetto di riqualificazione della piazza".