‘Chiedi Aiuto, Grida Aiuto’. Ecco l’App creata da Cna

Un messaggio forte, moltiplicato per tutti i cuori che oggi battono forte, per tutte le vittime, per tutte le donne da salvare. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cna Territoriale di Fermo ha aderito alla campagna social di sensibilizzazione promossa da Cna Impresa Donna Nazionale. "Per accendere l’attenzione su questa delicata tematica, spiega Maura Donzelli, presidente di Cna Impresa Donna di Fermo, abbiamo diffuso, con un’azione di sistema sui nostri social, un messaggio semplice e diretto, per mostrare la nostra vicinanza alla causa e informare le persone sugli strumenti messi a disposizione per le donne vittime di violenza. Lo scopo dell’iniziativa è la promozione dell’app Hands Off che attiva un intervento immediato alla richiesta d’aiuto. È uno strumento di difesa per tutte le donne che si trovano in situazioni di emergenza".

Il messaggio è ‘Chiedi Aiuto, Grida Aiuto’ che, oltre ad essere un appello collettivo, fa riferimento ad una nuova app di supporto per le donne ‘Hands Off’, traducibile con ‘Giù le mani’. "Questa app è stata ideata per fornire assistenza immediata alle vittime di violenza, aggiunge la responsabile di Cna Impresa Donna di Fermo Maria Giulia Pezzoli, e una delle sue principali funzioni è proprio il riconoscimento vocale. Essa si attiva in particolare alla parola "Aiuto" facendo suonare il dispositivo su cui è installata, facendo partire una chiamata al contatto di emergenza e indicando la posizione del soggetto aggredito". Importante anche l’impegno per costruire futuro, la Cna di Fermo, grazie alla condivisione di un percorso con la Cna Territoriale di Macerata, sta lavorando ad un progetto formativo specifico, come spiega il direttore generale Andrea Caranfa: "In occasione di questa Giornata vogliamo mostrare la nostra vicinanza non solo con un appello collettivo mostrando i nostri volti, ma tramite un’azione di informazione rivolta a tutte le donne che si sentono in pericolo, promuovendo l’uso della app Hands Off. Inoltre, con il supporto del gruppo Cna Impresa Donna di Macerata e della collega responsabile Lucia Pistelli, stiamo mettendo a punto un’iniziativa che ha l’obiettivo di formare gli associati, i dipendenti e i dirigenti, informandoli su cosa è la violenza di genere, su cos’è il Centro Anti Violenza e su cosa fare se si dovesse venire in contatto con situazioni che necessitano un supporto".