Chieti-Atletico Ascoli dura poco. L’arbitro Marrangone finisce ko

Chieti

0

Atletico Ascoli

0

(partita sospesa)

: Vitiello, Marino, Conson, Postiglione, Forgione, Gatto A, Canale, Gatto V, Mazzei, Di Sabatino, Fal. A disposizione: Bux, Masawoud, Castellano, Ardemagni, Mancini, Vesi, Laziz, Caterino, Salvatore. Allenatore: Gennaro Iezzo

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Camilloni, Valentino, D’Alessandro, Feltrin, Mazzarani, Cesario, Olivieri, Traini, Minicucci, Vecchiarello. A disposizione: Canullo, Alborino, Pinto, Dondoni, Marucci, Gurini, Pedrini, Ciabuschi, Severini. Allenatore: Simone Seccardini

Arbitro: Piero Marangone (Udine). Assistenti: Valeria Spizuoco, Cristiano Rosati

Dopo circa venti minuti di gioco Chieti – Atletico Ascoli, con il punteggio ancora sullo zero a zero, la gara valida per il primo turno di ritorno del campionato di serie D,girone F, è stata rinviata. Il rinvio, a data da destinarsi, è dovuto all’infortunio del direttore di gara, il signor Piero Marangone della sezione di Udine. L’infortunio dovrebbe essere di natura muscolare e la gara verrà recuperata a data da destinarsi, partendo dal minuto numero 19 della prima frazione di gioco. Così la squadra guidata da Simone Seccardini rimane al momento ferma a quota diciotto in classifica, in attesa del prossimo turno e di conoscere la data del recupero. Anche Così il tecnico dell’Atletico dopo il rinvio: "Sono contento di quello che ho visto in questo primo scorcio di partita in un contesto da grande palcoscenico anche perché durante la settimana abbiamo sempre lavorato con grande mentalità e con grande spirito di appartenenza. Abbiamo visto in campo quello che ho sempre chiesto ai ragazzi con la voglia di giocarcela sempre a viso aperto. Di fronte avevamo una squadra ben organizzata, forte, anch’essa aveva voglia di battagliare, stava uscendo fuori una partita dinamica e aperta, dove noi avevamo già preso il dominio e pian piano stavamo acquisendo delle certezze. Dispiace perché a volte accade l’imponderabile, l’infortunio al direttore di gara è abbastanza raro. Dopo il recupero con il Vastogirardi, quest’altra gara da recuperare sarà sicuramente una difficoltà in più che questo campionato ci sta riservando domenica dopo domenica, però continueremo a comportarci come abbiamo già fatto nel girone di andata".

Anche il casa neroverde il rinvio della gara non è stato accolto poi così male, dopo il cambio di allenatore (Iezzo al posto di Chianese) e gli innesti dal mercato, la squadra avrà più tempo per conoscersi e amalgamarsi meglio.

Francesco Rapino