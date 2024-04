Chiosco, arriva la proroga

Il Comune ha prorogato i termini per il bando di concessione in uso del chiosco sito nel Giardino d’estate. La questione è seguita con interesse dalla popolazione, specie dalle famiglie con bambini piccoli aduse frequentare il giardino d’estate perché facilmente raggiungibile a piedi e perché i bambini vi si possono scatenare in sicurezza, dato che l’area è recintata, trovarvi dei giochi e quando sarà stato assegnato il chiosco avranno anche la possibilità di rifocillarsi. Il giardino e il chiosco erano chiusi da diversi mesi. Il Comune ha deciso per la proroga perché l’avviso prevedeva l’obbligatorietà della presa visione dei luoghi entro e non oltre le ore 12 di martedì 30 aprile dalle ore 9 alle ore 13. Non poche le critiche per i tempi ristretti. Di conseguenza l’amministrazione visto pure l’elevato numero di richieste da parte di soggetti interessati per fissare la data del sopralluogo ha ritenuto opportuno in un’ottica di trasparenza volta a favorire la partecipazione del maggior numero di persone interessati possibile ha esteso il termine e le fasce orarie come segue: l’effettuazione dei sopraluoghi nelle giornate del 26, 29 e 30 aprile e 2 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 .