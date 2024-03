Ciaffaroni: "Stagione turistica al via e i primi segnali sono davvero incoraggianti"

L’area montana in questo fine settimana di Pasqua, nonostante le condizioni meteo variabili, registra strutture ricettive e ristoranti al completo, un primo positivo assaggio della stagione turistica alla porte. Il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni esprime una certa e duplice soddisfazione, da un lato i primi positivi riscontri in termini di presenze e visitatori, dall’altro il lungo programma d’investimenti avviato dall’Amministrazione con l’obiettivo di migliorare servizi e strutture per incentivare il turismo e l’economia del territorio. "Già la settimana scorsa in occasione della domenica delle Palme – spiega Ciaffaroni – con condizioni meteo non certo favorevoli, il santuario della Madonna dell’Ambro era gremito, era stata notata anche una certa presenza sui sentieri dei Sibillini. Questo fine settimana però ha registrato numeri molto interessanti da quasi tutto esaurito per ristoranti e strutture ricettive. La domenica di Pasqua da sempre segna l’inizio della stagione turistica estiva, e questi primi segnali sono molto incoraggianti per l’avvio dell’estate". Negli ultimi anni l’Amministrazione di Montefortino ha investito tempo, energie e risorse con l’obiettivo di far ripartire sul territorio sotto il profilo turistico, che rappresenta una preziosa opportunità per creare lavoro anche fra i giovani e soprattutto economia per le famiglie. Sono stati ultimati da poche settimane i lavori di sistemazione dell’area di Colmartese, investimento da circa 280.000 euro destinato alla sistemazione di strutture per attività sportiva, arredi e parco. Ma ci sono anche delle novità. "Abbiamo presentato alla Sua (Stazione unica appaltante) della Provincia la pratica per la gara di appalto del parcheggio che sorgerà nel borgo – continua Ciaffaroni – un parcheggio che consentirà ai visitatori di posteggiare comodamente per avviarsi lungo i sentieri. L’area sarà dotata anche una punto di ricarica per E-bike, altri servizi e punto ristoro. Negli ultimi giorni abbiamo raccolto le adesioni di diversi proprietari della frazione di Rubbiano interessati a vendere i loro immobili, che va ricordato sono inagibili, al Comune. L’intento è realizzare sul posto un albergo diffuso. Questo progetto ha subito dei rallentamenti, ma alla fine stiamo procedendo, servirà a creare nuova residenzialità e altri servizi di accoglienza. Da qui i visitatori avranno accesso praticamente a tutte le aree del Parco dei Sibillini".

Alessio Carassai