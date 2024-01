Ciak, si gira tra banchi. I protagonisti di ’Neve’ fanno tappa a scuola : "Diciamo no al bullismo"

Si sono organizzati per una vera e propria conferenza stampa gli studenti della scuola media Da Vinci Ungaretti, nella sede privilegiata di Torre di Palme, l’angolo più bello di Fermo. Hanno messo fiori e schermi, microfoni e domande, per presentare il film Neve, con il regista Simone Riccioni e la protagonista del film, Azzurra Lopipero che della scuola è studentessa. Ospiti dei ragazzi la dirigente Maria Teresa Barisio, il consigliere comunale Massimo Tramannoni e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Della scuola sono anche le comparse del film, Sofia, Leonardo, Agnese e tanti altri ragazzi fermani, sullo sfondo proprio i paesaggi di casa nostra. Neve è una bambina di 9 anni, è Azzurra a darle volto e anima, il regista parla di un vero talento vero, bravissima a raccontare una storia di bullismo che è stata sposata anche dalla Polizia di Stato proprio per parlare agli studenti di un fenomeno purtroppo in crescita: "E’ un progetto nato cinque anni fa, lo spunto è quello che ho vissuto io, da piccolo, nato in Africa e poi tornato qui e mi bullizzavano per questo, mi dicevano negro. Ho creduto importante raccontare questo e affrontare un tema delicatissimo".

Un’ora di chiacchiere di domande, di risate e curiosità, Azzurra per niente diva si racconta con dolcezza e sogna un futuro nel cinema: "Ho avuto un rapporto speciale con tutti gli attori, tutti molto carini con me. Ho iniziato a fare scuola di recitazione che avevo sei anni e non ho mai mollato, questo è il primo film da grande e sono molto felice". Alla fine dolci per tutti e su ogni biscotto o torta solo parole gentili, a far capire che il bullismo, la cattiveria, la sopraffazione si possono vincere se tutti trovano un diverso vocabolario, una lingua fatta di parole belle e di sogni, come quello che si costruisce al cinema. Neve sarà sul grande schermo a partire da marzo, centinaia le scuole di tutte Italia che hanno aderito al progetto, vedranno il film e si confronteranno col cast e con la Polizia, per capire come sconfiggere, tutti insieme, il dolore del bullismo e il male delle prepotenze, nel luogo più significativo e importante di tutti, la scuola.

a.m.