Ciclocross fa tappa al Bike Park. Il Csi: "Solo insieme si vince"

‘Solo insieme si vince’. Lo slogan del CSI, centro sportivo italiano, diventa realtà grazie all’evento organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Fermo e la collaborazione dell’associazione ‘4Emme’: la quinta edizione del ‘Campionato Nazionale di Ciclocross’ in programma domenica 21 gennaio presso il Bike Park, in località Molini Girola. "Grazie al lavoro sinergico del gotha del ciclismo del territorio- ha spiegato il sindaco Paolo Calcinaro durante la conferenza stampa di ieri- ospiteremo un’attività importante per territorio, parco cittadino e per le famiglie compresi i più piccoli". La finalità del parco, da cui ha inizio il sentiero lungo Tenna che arriva fino a Grottazzolina, va oltre il ciclismo: con la presenza di panchine e boschetto, si presta alla mobilità pedonale per ogni età: "Come da programma amministrativo - ha specificato l’assessore allo sport Alberto Scarfini di concerto con il collega Alessandro Ciarrocchi responsabile di ambiente e patrimonio- torniamo a valorizzare un luogo recuperato alle discipline sportive come l’ex ruzzodromo: l’utilizzo di tale spazio per 365 giorni l’anno da parte di privati ed enti ne è testimonianza. Non dimentichiamo che, trattandosi di competizione nazionale, la presenza di atleti provenienti fuori regione sarà motivo di promozione per il nostro territorio".

La segreteria organizzativa (iscrizioni fino a venerdì 19, al 334-3474596 e su https://forms.gle/YtfgJeSuHKQu6oCZ8 ) fa sapere che saranno circa 150 gli atleti in gara: "Un ulteriore tassello al lavoro iniziato nel 2010 che ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati- le parole del presidente provinciale CSI, Gaetano Sirocchi nel ringraziare il braccio operativo del CSI fermano, Giampiero Conti e Gaetano Gazzoli, patron del Gran Premio di Capodarco- 30 società; oltre 1000 tesserati sul territorio; 5 eventi di carattere nazionale in 8 anni, sono il segno che stiamo facendo bene nell’ambito dell’attività motoria, riscoperta dopo il Covid".

La partecipazione, nel segno della più ampia condivisione di un sano stile di vita, è riservata agli iscritti Csi, con partenza separata prevista anche per iscritti ad altri enti e Fci alle ore 8.30: "Il programma, con un percorso di 3 km di buon livello tecnico- ha concluso Giovanni Cruciani della 4Emme- prevede, alle ore 9.30, l’inizio gara per le categorie M4, M5, M6, M7, M8; ore 10,30 categorie M1, M2, M3, Elsp; ore 11 categorie Prim, Debut, Jun, W1, W2 e W3. A seguire, curato da Patrizio Perticari della MGBike, pranzo per tutti i partecipanti presso il Centro Sociale Isrt e premiazione dei primi 5 classificati di ogni categoria, con consegna della maglia di campione nazionale".

