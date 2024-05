"Collaboriamo insieme per dare vita al paese"

Gianmario Borroni ha 43 anni, è commercialista ed è il candidato sindaco della lista ‘Monte Rinaldo in Comune’ composta da: Rossano Isidori, Angela Tosti, Claudio Vitellozzi, Francesco Fiacconi, Corrado Miola, Leonardo Marcattili, Massimo Amadio, Lucia Marcattili, Danilo Antolini, Gabriella Vagni.

Borroni, perché la sua ricandidatura?

"Il mio percorso amministrativo lungo dieci anni comprende anche il periodo della pandemia con i suoi stop imposti all’azione amministrativa. Da qui la volontà di dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi, apportando nuove idee grazie alla coalizione civica che vede nomi nuovi uniti a consiglieri uscenti, giovani, preparati e di ampie vedute".

Quale sarà la prima cosa che farà da amministratore se verrà eletto?

"Dopo le tante risorse ottenute per la riqualificazione del borgo, il primo obiettivo è quello di proseguire e ampliare la rete di collaborazione con enti e soggetti privati per dare nuova vita socio economica al paese. Un esempio su tutti è la realizzazione del progetto di albergo diffuso che coinvolge il centro storico e le zone adiacenti il sito archeologico, realizzabile con l’ausilio di partenariato".

Perché votarvi?

"Perché i nostri obiettivi coincidono con i benefici per la comunità di oggi e di domani. Tra questi fare del borgo un centro di interesse che sia punto di riferimento per tutta la valle dell’Aso, espressione di un progetto che è partito anni fa e che proseguirà nel prossimo mandato. Poi perché in questi dieci anni di amministrazione abbiamo ottenuto circa 20milioni di euro di finanziamenti investiti in opere tra cui alcune da terminare, oltre ad aver collocato Monte Rinaldo a livelli culturali di caratura nazionale".

Paola Pieragostini