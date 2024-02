Colpo d’occhio sugli spalti. Tifosi pesaresi in delirio

A prescindere dal risultato, le sfide tra Fermana e Vis Pesaro hanno sempre offerto un bello spettacolo sugli spalti e la gara del Recchioni non è stata da meno. Sarà per l’atmosfera notturna, ma la cornice di pubblico è stata quella delle grandi sfide. 1010 gli spettatori totali a Fermo, di cui 129 nel settore ospiti arrivati da Pesaro.

I supporters biancorossi erano arrivati in città già un paio di ore prima del fischio d’inizio per dimostrare grande sostegno fin da subito alla squadra. Già dopo la sconfitta casalinga contro il Gubbio, la curva pesarese aveva chiesto a gran voce ai giocatori di andare a vincere il derby a Fermo. Già prima che iniziasse la partita, gli sfottò tra le due tifoserie si sprecavano. Ma come giusto che sia, è pur sempre un derby molto sentito, specialmente negli ultimi anni per i tanti incontri avuti tra i club. L’atmosfera delle grandi occasioni è stata infiammata dalla coreografia dei tifosi fermani. Lo striscione recitava Per questi e dall’alto della Tribuna Centrale sono scivolate le strisce gialloblù. Torce accese sia per i tifosi locali che per i biancorossi nel settore ospiti. Bel momento nel primo tempo quando le due tifoserie hanno interrotto per un attimo gli sfottò e hanno omaggiato Stefano Furlan. Tre giorni fa era l’anniversario della sua scomparsa e tante tifoserie in Italia lo hanno omaggiato: i fermani con lo striscione, i pesaresi con i cori. Trasferta felice per i tifosi biancorossi che tornano a casa con tre punti fondamentali e portando in braccio l’uomo migliore della partita Karlsson.

f. r.