Colpo esterno La Civitanovese non perdona

CIVITANOVESE

(4-4-2): Forconesi; Verdesi, Greco, Rossini, Cobo (17’ st Flaiani); Giri, Lombardi (13’ st Milozzi), Zancocchia, Marcattili (28’ st Monterotti); Zira, Albanesi. All. Vagnoni.

CIVITANOVESE (4-3-3): Testa; Valentin (40’ st Cosignani), Passalacqua, De Vito, Pasqualini; Ruggeri (48’ st Giordani), Domizi, Buonavoglia; Strupscheki (17’ st Becker), Spagna (32’ st Ercoli), Brunet. All. Alfonsi.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 1’ Spagna, 40’ Strupscheki, 42’ st Albanesi (rig).

Note: spettatori: 300 circa. Ammoniti: Pasqualini, Valentin, Passalacqua, Greco. Recupero: 2’ pt - 5’ st.

Vince la Civitanovese che conferma la prima posizione in classifica ma deve soffrire, soprattutto nel finale, contro un Montegiorgio che nonostante le assenze e la classifica vende a caro prezzo la pelle e mette qualche brivido alla capolista. Civitanovese che si dimostra compatta, ma soprattutto letale quando si aprono piccoli spiragli con l’ex di turno Spagna, abile a insaccare in rete con il sinistro prima di entrare con la spizzata di testa anche nell’azione del raddoppio su azione di calcio piazzato nel finale di primo tempo. Nel mezzo il rammarico del Montegiorgio per la rete del pari realizzata da Rossini e annullata dal direttore di gara che avrebbe potuto anche cambiare il racconto di una gara disputata davanti ad una cornice di pubblico di sponda civitanovese rumorosa e colorata. Al primo affondo la Civitanovese passa in vantaggio: verticale sulla sinistra per Spagna che, da attaccante vero, gira di sinistro ad incrociare e infila il palo lungo. La Civitaovese prova a chiuderla al 15’ con Buonavoglia prima e Brunet poi poi, fermati da Forconesi in entrambi i casi. Montegiorgio che si scuote di dosso la paura e inizia a prendere campo, variando anche qualcosa tatticamente. E proprio alla mezz’ora ci sarebbe anche il gol del pareggio con Rossini, annullato per fuorigioco tra le proteste locali. Civitanovese che, scampato il pericolo, si rende pericolosa in ripartenza con Strupscheki che sbaglia ma si fa perdonare a distanza di pochi minuti. Angolo dalla destra, spizzata di Spagna e tocco decisivo di Strupscheki. Doccia fredda per il Montegiorgio con gli ospiti che, prima dell’intervallo, colpiscono il palo con Brunet. Lo stesso che in avvio di ripresa sfiora ancora il gol, come Spagna al 22’ che approfitta di un errore di Rossini ma sbaglia la conclusione. Montegiorigo generoso, ma con le plolveri bagnate davanti, che la riapre nel finale: rigore concesso per fallo su Monterotti, dopo il palo di Zancocchia, trasformato da Albanesi. Ma nel finale il risultato non cambia più.