Colta da malore, arriva l’eliambulanza

Stavano tornando in auto verso casa, intorno alle 14, transitando lungo la Statale verso Civitanova Marche, dopo una visita da uno specialista, quando la nonnina di 88 anni si è improvvisamente sentita male. La nipote che era alla guida del veicolo si è immediatamente fermata e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i mezzi della Croce Verde e i sanitari, constatate le condizioni particolarmente critiche dell’anziana signora, hanno immediatamente allertato l’eliambulanza che è arrivata di lì a poco. La nonnina è stata caricata sul velivolo che ha trasportato la paziente in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona. Sempre ieri, ma alle 13, era accaduto un episodio del tutto simile: madre e figlia (che guidava) stavano viaggiando in auto quando all’improvviso la madre ha accusato un malore. Sono intervenuti i militi della Croce Verde che hanno soccorso la donna ma le sue condizioni non sembravano destare problemi. Infine, intorno alle 15, due auto sono entrate in collisione all’incrocio tra via Belgio e via Panama. Le auto sono state pesantemente danneggiate ma né per il conducente di uno dei due mezzi, né per le due donne che erano sull’altro ci sono state conseguenze serie.