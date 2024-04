Come cambia il pernotto: "Ecco la piccola ospitalità"

Sono sempre più numerosi, e gettonati, i B&B, case vacanza, ville e, in generale, le microstrutture ricettive. A loro si rivolge Easy BnB, impresa creata dai coniugi 40enni, Alessandra Alessandrini Gentili e Mirko Rainelli per proporre servizi propri dell’hotellerie consentendo alle strutture di offrire alla loro clientela una accoglienza professionale e qualificata. Ad oggi, i creatori di Easy Bnb, gestiscono gli affitti brevi di oltre venti proprietà tra fermano, ascolano e maceratese. Un settore nel quale si sono cimentati da 4-5 anni che ha consentito loro di valutare migliorie da apportare a questo genere di ospitalità. E su questo, hanno sviluppato la loro idea imprenditoriale, pressoché unica nelle Marche, che mira a dare risposte agli operatori di piccole e micro strutture (massimo 6 camere) che "rappresentano uno dei nodi fondamentali per il turismo in Italia. Dopo il Covid – spiegano gli imprenditori – i vacanzieri cercano privacy, relax, luoghi minori, meno conosciuti ma non per questo meno fascinosi e lo fanno in ogni periodo dell’anno". Un turismo che ben si confà ad una struttura snella come quella della piccola ospitalità "che riesce ad assecondare lo sviluppo di un turismo esperienziale destagionalizzato che arriva anche dall’estero".

Il fatto è che non sempre questa accoglienza offre un servizio di hotellerie sufficientemente professionale.

E qui entra in gioco Easy BnB, spin off di StayinMarche (agenzia di case vacanza) attraverso il quale si punta a facilitare l’accesso a tutti i servizi di hotellerie (dalla biancheria a noleggio, ai kit cortesia, al welcome kit, a prodotti di igiene): "Parliamo di servizi basilari per una ospitalità adeguato. Nella maggior parte dei casi, però, non sono alla portata di queste microstrutture che rivolgendosi a noi, possono dare un servizio professionale e certificato, standardizzare prodotti e tanto altro. Vogliamo supportare ogni struttura aumentando il livello qualitativo dell’ospitalità e facendo giocare loro un ruolo fondamentale per fare delle Marche una destinazione turistica, stimolando l’ingegno imprenditoriale turistico degli host". Avviata a inizio anno, Easy BnB ha già ottenuto un primo riconoscimento che apre ampie prospettive di sviluppo: "Siamo stati scelti come partner strategici di DestinationItalia.com, principale tour operator incoming in Italia, col quale miriamo a portare in Italia clienti desiderosi di scoprire le bellezze nascoste delle Marche e di altre regioni, promuovendo un turismo sostenibile e autentico". Per far conoscere meglio il progetto Destination Local Export c’è già stato un incontro molto partecipato, a Porto Sant’Elpidio, e un altro è in programma (online) per il 3 maggio (per registrarsi: https://rb.gy/3uqj09).

Marisa Colibazzi