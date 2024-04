Come districarsi col codice appalti. Un incontro con gli amministratori

Il Comune di Porto San Giorgio ha dato il via all’edizione primaverile del Tour Appalti 2.0, lo scorso 10 aprile nel teatro comunale. Grande partecipazione di sindaci, amministratori, segretari e tecnici dei Comuni marchigiani in occasione dell’evento itinerante firmato Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 4. 400 enti soci in tutta Italia, 412 delle Marche. L’assessore di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti, ha dato il benvenuto, ai partecipanti ed evidenziato che "è un importante momento di scambio e ci dà la possibilità di preziose informazioni sulle pratiche da adottare per migliorare l’efficacia del lavoro all’interno degli uffici comunali". I partecipanti, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni tra i maggiori esperti del settore sulle tematiche più attuali legate al mondo degli appalti, ricevendo approfondimenti sulle recenti novità e supporto pratico a un anno dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti e con l’implementazione del Decreto Pnrr-quater: "Abbiamo aderito ad Asmel recentemente e ricevuto immediato supporto sia a livello giuridico e amministrativo che formativo e informativo" ha detto il vice-segretario del Comune, Carlo Popolizio.Il Tour Appalti, infatti, è un modo per sottolineare la vicinanza di Asmel ai Comuni ed è anche l’occasione per affrontare i temi del momento di interesse della Pubblica Amministrazione.