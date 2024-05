Comitato ordine e sicurezza, nuove regole in arrivo per la ’malamovida’

Tutti uniti contro la "malamovida". E’ questa la parola d’ordine emersa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Edoardo D’Alascio. L’incontro, incentrato sul tema "malamovida e sicurezza urbana", è stato convocato per definire le strategie per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’irregolarità negli esercizi di attività di intrattenimento, con particolare attenzione alla prossima stagione estiva. All’incontro, oltre alle forze di polizia e alle associazioni di categoria interessate, hanno partecipato i sindaci dei comuni costieri della provincia a cui D’Alascio ha rivolto un richiamo di attenzione affinché gli sforzi sinora fatti non vengano vanificati, invitando i primi cittadini ad impiegare tutti gli strumenti giuridici previsti dall’attuale Testo Unico degli enti locali, non ultimo il potenziamento della presenza delle polizie locali durante gli orari notturni. Nel corso dell’incontro è stata esaminato il fenomeno della "movida" rivierasca che, durante la stagione estiva, costituisce una preziosa occasione di benessere e crescita economica per l’intero territorio e che, per via del sensibile incremento dei flussi, richiede una maggiore attenzione volta a garantire la sicurezza delle attività di intrattenimento della costa, in particolare degli esercizi balneari. In tale ottica, il prefetto ha richiesto la disponibilità a definire congiuntamente un protocollo d’intesa atto ad individuare le strategie più efficaci a rinforzare in via preventiva il rispetto della legalità da parte dei gestori e della clientela. Tale iniziativa ha trovato il favore e la totale disponibilità dei sindaci, delle forze di polizia e delle associazioni di categoria intervenute, che hanno confermato il proprio impegno a contrastare il fenomeno della "malamovida" e dell’abusivismo nella programmazione di spettacoli ed eventi. Pertanto, nei prossimi giorni verrà costituito un tavolo tecnico, coordinato dalla Prefettura, che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni e gli enti in campo per la sottoscrizione, nei primi giorni di giugno, di un patto finalizzato a promuovere e sviluppare forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le forze di polizia, e ad assicurare nel contempo una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore e il sereno esercizio della medesima.