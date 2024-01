Commedia dialettale con ’La Rama’

Per la rassegna di teatro dialettale ’Il dialetto in mostra’, "La Rama" presenta "Villa gioiosa" commedia brillante in due atti di Tatiana Bronzini, alle ore 17 di domenica, spettacolo che si terrà nel teatro comunale di Porto San Giorgio.

Interpreti in ordine alfabetico: Luciana Antonini, Patrizia C esarini, Michele Donati, Fabiola Frelli, Giampiero Gigli, Renato Pacetti, Rachele Tavoloni. Con la gentile collaborazione di Annamaria Natalini, la regia è curata da Walter Salvadori, la scenografia da Paolo Paolassini. Ingresso 7 euro prevendita presso l’edicola dei giornali nel viale don Minzoni. La rassegna teatro dialettale "Il dialetto in mostra" è organizzato dalla compagnia sangiorgese ’Nuova Cappellette’.

s.s.